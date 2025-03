Andrea Virga si aggiudica la seconda edizione della Granfondo MTB Valle dei Templi Agrigento

E’ stata una grande edizione della Granfondo MTB Valle dei Templi Agrigento. La città ha ospitato una prova di altissimo livello, con al via tutti i migliori nomi del panorama siciliano e non solo, per la gara appartenente ai circuiti Coppa Sicilia, Campionato Interprovinciale Sicilia Ovest e Openspeed, intitolata alla memoria dell’imprenditore locale Giovanni Alessi. Quel che colpisce è soprattutto la massiccia partecipazione, con 272 corridori arrivati al traguardo fra i vari percorsi confermando la prova agrigentina, pur essendo solo al secondo anno, come un evento tra i più amati nel panorama offre ad dell’Isola.

Sui 45 km per 1.400 metri del percorso principale (era previsto anche quello escursionistico aperto alle E-bike) la vittoria è andata ad Andrea Virga (Race Mountain) che con una condotta accorta nell’utilizzo delle sue energie ha progressivamente fatto il vuoto alle sue spalle chiudendo in 1h58’25”. Unico altro atleta a finire sotto le 2 ore è stato Manuel Oddo (GDS Team Competition) secondo a 59”. Terzo gradino del podio per Antonino Analfino (Racing Team Agrigento) che ha chiuso a 2’56” davanti a Giovanni Fazio (Extreme Bike Nicolosi) a 8’33” e a Samuele Cardile (Team Bike del Tirreno) a 9’20”.

Grande prova fra le donne per la lituana ormai di casa in Sicilia Greta Karasiovaite (Mongibello Mtb Team) che in 2h16’30” ha inflitto 30’31” a Chiara Vitello (Racing Team Agrigento), terza posizione per Benedetta Simonetti (Bike Project) a 51’04”.

Alla manifestazione ciclistica erano presente il Consigliere Nazionale Ignazio Saia, per il Comitato Regionale il Vicepresidente Vicario Calogero Rivituso, il Responsabile della Struttura Tecnica Fabrizio Cavaliere ed il Delegato Provinciale Daniele Scalzo.