Atletica, la giavellottista Parolino conquista altre tre medaglie d’oro

Alla 47esima edizione dei Campionati Regionali Individuali su Pista over 35 maschili e femminili, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Sicilia e l’ASD Goal and Brainvalevoli, che si è svolta sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 presso il Campo Scuola – Picanello di Catania, l’atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino ha conquistato tre medaglie d’oro e tre titoli di campionessa Siciliana 2024, rispettivamente nel lancio del giavellotto(m. 28,71, misura più lunga di tutte le categorie presenti in gara), nel lancio del disco(m.21,98 a 26 centimetri dallo storico record siciliano datato 17.09.1994), e nel lancio del peso (m.8.86).

La Parolino ritornerà in pedana sabato 21 settembre e prenderà parte alla gara di lancio del giavellotto categoria assoluti maschili e femminili prevista a Catania.