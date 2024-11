Autodromo “Valle dei Templi”, cala il sipario sulla stagione 2024 del Time Attack Sicilia

Cala il sipario sulla stagione 2024 del Time Attack Sicilia, che si prepara a chiudere con un emozionante e adrenalinico finale presso l’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto.

L’evento conclusivo, in programma per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, rappresenta il settimo appuntamento del campionato e vedrà i migliori piloti dell’isola sfidarsi per aggiudicarsi gli ultimi titoli in palio.La pista di Racalmuto, con i suoi 2.450 metri di curve e rettilinei, si conferma uno scenario ideale per esaltare le abilità tecniche dei partecipanti e la preparazione delle vetture. Gli appassionati di motorsport potranno assistere a una serie di sfide accese, dove ogni centesimo di secondo farà la differenza, regalando emozioni a tutti i presenti.

Tra i nomi di spicco di questa edizione, alcuni hanno già messo in cassaforte il titolo. Claudio Mongiovì, al volante della sua Fiat 600, ha dominato la classe Stock 1200cc-1600cc, mentre Federica Montalbano, su Audi TT, si è imposta nella Stock 1600cc-2000cc, confermandosi tra i protagonisti più competitivi del campionato.Le Stock Turbo Junior hanno invece offerto una stagione particolarmente combattuta. Nella Stage 1, Antonio Dasta (595 Abarth) ha conquistato il titolo grazie a una serie di prestazioni consistenti, mentre nella Stage 2 Daniele Galati (595 Abarth) ha mantenuto un ritmo costante per chiudere al comando. La lotta nella Stage 3 è invece ancora aperta, con tre contendenti di alto livello: Antonio Ferlauto (595 Abarth), Francesco Di Caro (Fiesta ST) e il team Di Gregorio, sempre su 595 Abarth, pronti a giocarsi tutto nell’ultimo appuntamento.Anche le categorie PRO e OPEN, da sempre tra le più spettacolari, non hanno deluso. Giuseppe Fisichella, su BMW 240i, guida la classifica nella PRO 2WD Over, grazie a una stagione impeccabile. Nella Open Racing, il pilota maltese Lawrence Grixti, al volante della sua Mazda RX7, ha fatto segnare tempi record, tra cui il giro più veloce del campionato con 1:06.709 nella penultima tappa di novembre.Un’altra categoria di grande interesse è la Open Turbo, dove il pilota polacco Zbigniew Skutkiewicz, a bordo della sua Toyota GT86, ha saputo affermarsi come uno dei protagonisti principali. Tuttavia, dovrà guardarsi dall’esperto Salvatore Montalto (595 Abarth) e dall’esordiente Alfredo Di Matteo su Mercedes Turbo, entrambi decisi a lasciare il segno nell’evento finale.

“Il 2025 sarà un anno speciale per l’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, che celebrerà il ventennale dalla sua fondazione. In occasione di questo importante anniversario, l’autodromo, in collaborazione con Uno@Uno, ha lanciato la call “Estate In Musica”. L’iniziativa apre le porte alle aziende discografiche e agli operatori dello show business, con l’obiettivo di realizzare una serie di eventi che uniranno musica dal vivo e spettacoli motoristici, creando un palinsesto unico e coinvolgente per appassionati di ogni genere”, ha dichiarato Michelangelo Romano, ha espresso grande soddisfazione per il successo di questa edizione: “Sono davvero molto soddisfatto del bilancio del campionato 2024. Abbiamo registrato numeri importanti in termini di partecipazione e lo spettacolo in pista non è mai mancato. Un grazie particolare va a tutti i piloti, ma anche agli sponsor che quest’anno ci hanno supportato. Vi aspettiamo il prossimo weekend a Racalmuto per condividere insieme a voi la passione per il motorsport.”