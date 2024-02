Rally, ad ottobre la seconda edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara”

Si svolgerà il 13 ottobre 2024 la seconda edizione dello Slalom Automobilistico “Città di Favara” organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Proracing con il patrocinio della locale amministrazione comunale. La manifestazione dopo il successo dello scorso anno che ha riportato l’automobilismo sportivo nella cittadina agrigentina si appresta a ripetere lo Slalom in un territorio che vanta una lunga e prestigiosa tradizione motoristica.

“Grazie al successo dello scorso anno e al lavoro costante che ne è seguito a quella prima edizione oggi siamo in condizione di offrire agli amanti dei motori e non solo un’altra giornata di sport e divertimento – spiega l’assessore allo sport Angelo Airò Farulla . Una competizione che si è rivelata essere particolarmente apprezzata dai piloti e dagli appassionati e che fa tornare Favara all’epoca d’oro degli sport automobilistici“.

A seguito della valutazione positiva da parte dei supervisori di Acisport la gara sarà valevole per la Coppa Acisport della 5^ zona e per il Campionato Siciliano.

Il 2° Slalom Città di Favara si disputerà su tre manche su un percorso di 2990 metri ricavato sulla Strada Statale 122 che da Favara porta a Castrofilippo, con la partenza fissata a circa due chilometri dall’abitato, ed arrivo in Contrada Rizza, sul quale saranno poste 12 barriere di rallentamento.zi Zona 5,nabrodi

Si tratta di un percorso ben noto agli sportivi, essendo stato teatro di diverse Prove Speciali del Fabaria Rally. Il programma stilato dal team organizzatore della „Proracing“ diretta da Francesco Urso sarà presentato alla stampa prossimamente dopo che saranno ultimati gli ultimi accorgimenti tecnici.

A dirigere la gara automobilistica sarà chiamato il Direttore di Gara Manlio Mancuso che darà il via alla ricognizione del percorso da parte dei partecipanti, alla quale farà subito seguito la partenza della prima delle tre manche che determineranno la classifica finale, stilata al meglio della singola miglior prestazione in una delle tre salite cronometrate.

La premiazione finale si svolgerà presso il Castello Chiaramonte sito in Piazza Cavour subito dopo la fine della gara alla presenza delle locali autorità