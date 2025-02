Rally Experience memorial Antonio Lupo, trionfa il duo Nicoletti-Costanza

Il fine settimana dell’8 e 9 febbraio 2025 ha visto l’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto ospitare l’atteso Rally Experience – 2° Memorial Antonio Lupo, una competizione che ha richiamato i migliori piloti e team da tutta la Sicilia, ma anche dalla lontana isola di Lampedusa. Nonostante le condizioni meteo difficili, con pioggia incessante che ha accompagnato i partecipanti per tutta la durata dell’evento, il rally si è svolto con grande successo, dimostrando la passione e la determinazione di chi ama questo sport.

A trionfare in questa edizione del rally è stato l’equipaggio formato da Nicoletti-Costanza su Peugeot 208, che ha conquistato il primo posto assoluto, imponendosi in una gara di grande intensità e difficoltà. La loro prestazione impeccabile li ha portati a superare avversari di altissimo livello, meritandosi così il podio più ambito.La seconda edizione del Memorial Antonio Lupo ha dimostrato ancora una volta quanto il rally siciliano sia un’importante occasione per mettere in mostra talento, passione e determinazione”, dichiara Michelangelo Romano responsabile Marketing dell’autodromo Valle dei Templi. “Nonostante la pioggia battente, continua, tutti i team si sono distinti per il loro spirito di squadra e per la capacità di affrontare le difficoltà del percorso.

Durante il “Rally Experience 2025 – 2° Memorial Antonio Lupo”, oltre ai trofei per i vincitori delle varie classi, è stato conferito un premio speciale in memoria del grande pilota ed amico. Questo riconoscimento, simbolo della sua passione e del suo contributo al motorsport, è stato assegnato all’equipaggio Rizzuto-Palumbo di Favara, che ha ricevuto una targa commemorativa in segno di onore e rispetto. Il premio non si è fermato alla targa: l’equipaggio Rizzuto-Palumbo, che ha gareggiato con una Peugeot 106 nella categoria N2, è stato anche inserito ufficialmente nel palmarès del Memorial Antonio Lupo, un’importante menzione che sancisce il loro posto nella storia di questa manifestazione. Con questo premio, so mantiene vivo il legame con la memoria di un pilota che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati e che, attraverso eventi come questo, continua a ispirare nuove generazioni di corridori.

Rally Experience 2025 è stata una manifestazione che ha emozionato e coinvolto tutti i partecipanti, i tifosi e gli appassionati. Non vediamo l’ora di rivedere il prossimo anno una nuova edizione che promette, ancora una volta, grandi sfide e nuovi campioni da celebrare”, ha concluso Romano.

I Vincitori delle Classi

Oltre alla vittoria generale, numerosi equipaggi hanno conquistato il primato nelle varie classi, confermando l’alto livello della competizione. Di seguito i principali vincitori delle diverse categorie:

RS1: Paterna-Giardina

RS2: Gallà-Gallà

RS4: Perrera-Perrera

RS4D: Solerte-Gibilisco

S2000: Passantino-Di Fede su Peugeot 207

RALLY4: Nicoletti-Costanza

Stradale4: Maniscalco-Iachetta

N2: Rizzuto-Palumbo su Peugeot 106 (inizialmente esclusi dalla classifica a causa di un errore tecnico della Federazione Cronometristi, ma successivamente reintegrati)

R5: Marchese-Cusimano

N3T: Di Falco-Di Falco

R2B: Chianetta-Chianetta

Stradale 5: Musumeci-Cimino

Stradale 2T: Cinquemani-Barresi su Toyota Yaris

A0: Castellano-Santangelo

A5: Gibella-Di Martina

A6: Mendolia-Mendolia

A7: Gibella-Pignato

N0: Pitruzzella-Di Falco

N1: Velardi-Velardi