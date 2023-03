Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, aperte le iscrizioni per l’ottava edizione

Si sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione dell’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro. La gara tra i birilli andrà in scena il prossimo 15 e 16 aprile.Mai come quest’anno la manifestazione avrà gli occhi di tutti gli appassionati puntati addosso. Per la prima volta, infatti, la corsa è stata inserita all’interno del calendario del Campionato Italiano Slalom ACI Sport. Sarà proprio l’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro ad aprire le danze. Un traguardo davvero importante, quello raggiunto dalla Muxaro Corse, organizzatore della gara. L’associazione vede così ripagati anni di sforzi e sacrifici.Lo slalom, inserito anche all’interno del calendario del Campionato Siciliano e curato dalla Delegazione Sicilia AciSport, andrà in scena sulle strade che hanno ospitato le sette precedenti edizioni.

Le auto percorreranno dunque un tratto della SP19, per 2,990 Km, con lo start fissato alla periferia del paese dell’agrigentino, ai piedi della collina che la ospita. I bolidi arriveranno alle porte del centro abitato per tagliare il traguardo. Sullo sfondo, a rendere tutto magico, l’incantevole paesaggio storico e naturalistico del piccolo centro dell’agrigentino.

Sant’Angelo Muxaro si appresta dunque ad indossare per la prima volta il tricolore e la Muxaro Corse farà di tutto per rispettare le attese. Un’altra novità non da poco e l’interruzione del rapporto di collaborazione tra l’associazione santangelese e il Team Palikè, protagonisti in questi anni nella realizzazione dell’evento. La Muxaro Corse del presidente Franco Vullo andrà dunque avanti con le proprie gambe ma anche grazie al supporto fondamentale di decine di ragazzi, di volontari e di un’intera comunità, che vogliono rendere magico l’evento.

La Muxaro Corse ha avuto anche l’appoggio dell’Amministrazione comunale, con il Sindaco Angelo Tirrito, sempre più coinvolto e appassionato al mondo dei motori.Come detto, è già possibile iscriversi all’8° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro per dare la caccia a Girolamo Ingardia, che la scorsa edizione si mise alle spalle Salvatore Catanzaro e Vito Fabio Di Falco. Punterà, certamente, al primo gradino del podio Michele Puglisi, vincitore in carica del Campionato Italiano Slalom. L’obiettivo è chiaramente trionfare per ripartire alla grande con la sua Radical Sr4: “Quest’anno come ogni anno punterò a migliorarmi, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato sudatamente nel 2022 – afferma Puglisi ai nostri microfoni -, siamo già concentratissimi sull’inizio di questa nuova stagione che si prospetta molto agguerrita”.Il pilota della Giarre Corse è pronto a tornare su quelle strade dove ha già vinto nel 2018: “Sicuramente la cosa che mi è rimasta impressa più di tutte è stata la bellissima organizzazione, dove si vedeva che c’era l’impegno e la passione di tutta una squadra. E’ stato veramente bellissimo correre a Sant’Angelo Muxaro”.

Puglisi porterà a Sant’Angelo la sua Radical Sr4: “La macchina è sempre quella, con ahimè qualche kilo regolamentare in più. Avversari? Non ne mancano, sono tutti molto forti e determinati; non si deve sbagliare assolutamente nulla e non sottovalutare nessuno! Spero nel mio piccolo di poter fare bene e anche meglio, rimanendo concentrato e lavorando sempre a testa bassa”.

La gara, che come detto, andrà in scena nel suggestivo scenario del Regno di Kokalos, porterà punti anche per la Coppa dei Monti Sicani e per il 6° Trofeo Sant’Angelo Muxaro.

Per ulteriori informazioni sull’8° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro si può consultare il sito ufficiale https://muxarocorse.it