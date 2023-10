Basket, Fortitudo in cerca di riscatto: ad Agrigento arriva Treviglio

La Fortitudo Agrigento sta vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni, è difficile ritrovarla nelle parti basse della classifica ed in netta difficoltà di risultati con una sola vittoria in quattro partite e domenica alle ore 18 al Palamoncada si appresta ad affrontare un match delicato contro Treviglio, attualmente a metà classifica con 4 punti. Ma per fortuna il momento negativo di Agrigento arriva ad inizio campionato e c’è tutto il tempo per recuperare punti e posizioni in classifica, anche lo scorso anno il tira e molla iniziale preoccupava la piazza ma le vittorie casalinghe hanno riportato l’entusiasmo di sempre ed una qualificazione ai playoff difficile da pronosticare ad inizio stagione.

La squadra di coach Pilot ha sorpreso tutti nella trasferta di Milano ma perso occasioni importanti contro la sorprendente Rieti e Monferrato, fino ad allora a 0 punti in classifica insieme a Latina che rimane il fanalino di coda di questo campionato. Si rivede coach Finelli al Palamoncada, per lui Agrigento in trasferta è la bestia nera e proverà a riscattare questo trend ed il momento delicato di Treviglio che viene da due vittorie e due sconfitte, l’ultima a Torino con uno scarto di 21 punti, tanti e forse troppi per il roster a disposizione, tra questi l’ex di turno Tommaso Guariglia. Tiene molto alta la concentrazione Damiano Pilot alla vigilia del match: “Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato dentro molta delusione, siamo tornati in palestra con grande senso di responsabilità con la consapevolezza che dobbiamo rialzarci e trovare delle certezze per portare a casa un risultato che può sbloccarci.

Affrontiamo una squadra con grande esperienza e con un giovane come Miaschi che sta disputando un grande inizio di stagione, sarà fondamentale curare ogni singolo dettaglio nella partita e non permettere alcun break agli avversari. Non ci sono grandi cose da dire, bisogna far parlare il campo e iniziare con grande convinzione per coinvolgere il nostro pubblico”. Per incrementare l’afflusso di pubblico al palazzetto, già molto presente durante le partite della Fortitudo Agrigento, la società ha messo a disposizione degli abbonati due biglietti ad un prezzo scontato di 5 euro ciascuno da regalare agli amici. E allora non resta che aspettare domenica, appuntamento alle 18 per la palla a due, la partita verrà trasmessa su LNP Pass.