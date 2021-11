Basket, Fortitudo in trasferta a Reggio Calabria

Sono quattro le vittorie consecutive della Fortitudo Agrigento in questo campionato e per continuare questa striscia vincente serve una vittoria in trasferta contro Reggio Calabria domenica al Palacalafiore.

La squadra di coach Bolignano naviga a vista Fortitudo e dista solamente due punti e viene da una vittoria importante a Molfetta.

L’ottava giornata di campionato mette a confronto due squadre solide in costante crescita, coach Catalani commenta così il match: “Arriviamo da una vittoria, quella contro Avellino, conquistata grazie ad una buona prova difensiva e sicuramente l’obiettivo è quello di crescere ancora, soprattutto a livello di intensità e di presenza mentale per tutti i 40 minuti. Affrontiamo la Viola Reggio Calabria, che è reduce da due vittorie consecutive, ed in un ottimo momento di forma. La squadra di coach Bolignano è un bel mix di talento e fisicità, e può contare su giocatori molto produttivi dal punto di vista offensivo. Sappiamo che sarà una partita complicata, nella quale dovremo essere solidi e cercare di restare nel nostro canovaccio,­ senza mai regalare niente”.Domenica appuntamento alle ore 18, partita che si potrà seguire sui canali LNP, al Palacalafiore.