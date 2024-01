Basket, il Trapani stravince il derby con la Fortitudo

Sulla carta era una partita quasi scontata e Trapani non ha deluso le aspettative, stravince il derby siciliano con Agrigento per 76-98 e porta a casa la 17a vittoria su 18 partite di campionato. La squadra di coach Parente martella dall’inizio alla fine con un ritmo elevato e la Fortitudo più volte prova a rimontare una partita che non ha mai avuto dubbi sull’andamento: Trapani gioca un altro campionato e Notae, Mobio e Marini trascinano la squadra punto su punto ed ogni palla recuperata e conquistata da Agrigento veniva replicata con una tripla avversaria, solamente Pugliatti non è andato a segno, Imbró serve 5 dei 14 assist per i compagni ed i granata ottengono ben 36 rimbalzi e di questi 10 ottenuti da Horton. La squadra del neo coach biancoazzurro Marco Calvani risponde con Sperduto, top scorer del match con 21 punti e Meluzzi e Cohill con 15 ma non bastano ad avvicinare il distacco da Trapani. Al Palamoncada c’erano circa 300 tifosi trapanesi che hanno incitato la squadra dall’inizio alla fine ed il clima di derby è stato vissuto con sportività e tanto sostegno nei confronti delle due squadre. La Fortitudo affronterà Cantù in trasferta nella prossima partita, un’altra corazzata che proverà a contrastare lo strapotere di Trapani.Moncada Energy Agrigento – Trapani Shark 76-98 (16-27, 17-23, 15-16, 28-32)Moncada Energy Agrigento: Alessandro Sperduto 21 (2/2, 4/8), Dwayne Cohill 15 (7/16, 0/2), Davide Meluzzi 15 (3/6, 3/5), Lorenzo Ambrosin 9 (1/2, 2/3), Nicolas Morici 8 (1/2, 2/2), Albano Chiarastella 2 (1/2, 0/0), Jacob Polakovich 2 (1/7, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Sadio soumalia Traore 2 (1/1, 0/1), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Jacob Polakovich 8) – Assist: 15 (Davide Meluzzi, Lorenzo Ambrosin, Nicolas Morici, Albano Chiarastella 3)Trapani Shark: J.d. Notae 29 (6/8, 4/9), Pierpaolo Marini 15 (3/7, 3/4), Joseph yantchoue Mobio 14 (4/5, 2/4), Chris Horton 9 (4/6, 0/0), Fabio Mian 8 (1/1, 2/4), Rei Pullazi 6 (3/4, 0/1), Andrea Renzi 6 (0/1, 2/6), Marco Mollura 6 (0/0, 2/3), Matteo Imbro 5 (0/1, 1/4), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/1)Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Chris Horton 10) – Assist: 14 (Matteo Imbro 5)