Basket, sconfitta per la Fortitudo Agrigento nel derby contro l’Orlandina
Ancora una sconfitta per la Fortitudo Agrigento che già è al lavoro per preparare il match casalingo contro Montecatini
Capo D’Orlando vince il derby. Nonostante una Agrigento combattiva che conduce i primi 2 quarti, gli ospiti si aggiudicano l’ottava giornata di campionato. Tanta fisicità sotto canestro ma con entrambe le squadre che faticano a trovare la retina.
Nel terzo quarto Capo D’Orlando allunga in avanti e Agrigento cede il passo. I ragazzi di coach Cagnardi già domani torneranno in palestra per preparare il prossimo match casalingo di domenica 2 Novembre alle 12.00 contro Montecatini.
I tabellini: Carta 3 , Orrego n.e., Grani 6, Querci 16, Di Sibio 7, Chiarastella 2, Zampogna 5, Viglianisi 3, Martini 7, Cagliani 12, Ambrogio n.e.