Basket, sconfitta per la Fortitudo Agrigento nel derby contro l’Orlandina 

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Agrigento che già è al lavoro per preparare il match casalingo contro Montecatini

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Capo D’Orlando vince il derby. Nonostante una Agrigento combattiva che conduce i primi 2 quarti,  gli ospiti si aggiudicano l’ottava giornata di campionato. Tanta fisicità sotto canestro ma con entrambe le squadre che faticano a trovare la retina. 

Nel terzo quarto Capo D’Orlando allunga  in avanti e Agrigento cede il passo. I ragazzi di coach Cagnardi già domani torneranno in palestra per preparare il prossimo match casalingo di domenica 2 Novembre alle 12.00 contro Montecatini. 

I tabellini: Carta 3 , Orrego n.e., Grani  6, Querci 16, Di Sibio 7, Chiarastella 2, Zampogna 5, Viglianisi  3, Martini  7, Cagliani 12, Ambrogio n.e.

