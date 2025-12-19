Apertura

Sorpreso a rubare gli arredi esterni di un bar, denunciato 47enne di Licata 

Il 47enne stava per caricare sul veicolo quasi tutti gli arredamenti esterni del bar ma l’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Sorpreso mentre tentava di portare via un tavolo e quattro sedie di proprietà di un bar della città. Un 47enne di Licata è stato denunciato per l’ipotesi di tentato furto dai carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto dopo aver notato l’uomo aggirarsi nei pressi dell’attività commerciale con fare sospetto.

Il 47enne stava per caricare sul veicolo quasi tutti gli arredamenti esterni del bar ma l’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale. L’uomo è stato bloccato, portato in caserma e denunciato per tentato furto. 

