Boxe, la licatese Gloria Peritore campionessa Ebu Silver

Dopo i notevoli risultati raggiunti nella Kickboxing, sport nel quale è stata più volte campionessa mondiale, e nella gabbia di MMA di Bellator, la pugile licatese Gloria Peritore a Palermo ha conquistato il titolo di campionessa EBU Silver dei pesi Gallo, il primo alloro nella boxe professionistica, affermandosi per KO Tecnico alla nona ripresa contro l’ostica combattente spagnola, Cristina Garrobo.

“Non avevo mai pianto sul ring in 13 anni di onorata carriera. Il mio obiettivo era scendere dal quadrato senza alcun rimpianto. Onorare tutto il lavoro fatto dietro le quinte, fisico e mentale, tutti gli anni passati dietro a sofferenze e sacrifici di cui sono abituata a mostrare solo il 10% perché questa strada l’ho scelta io con tutti i suoi alti e bassi. Solo io lo so quanto mi sono impegnata e ho sacrificato, pianto, stretto i denti, per non andare incontro ad un destino già scritto in cui non c’era spazio per le donne come me che non accettano compromessi. Ho cambiato tutto, lasciando una carriera certa per l’incerto, conoscendo uno sport bellissimo che adesso, a suon di pugni e round macinati all’infinito in palestra e senza scorciatoie, lo sento finalmente MIO”. Queste le parole della pugile Gloria Peritore doppiamente felice per la proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno di vita e coach Manuele Raini che ha sorpreso tutti a fine match chiedendo alla sua compagna di sposarlo con tanto di anello. La risposta della licatese emozionata e in lacrime, è stata sì.

“Vi rendete conto, è vero. Ho vinto un sacco di cose, ha aggiunto la Peritore a fine match -. Non pensavo potesse succedere. Una volta abbiamo fatto una battuta su questo, ma pensavo ‘no dai, è troppo ravvicinato’ e invece lo ha fatto. Che dire: sono felice da morire”. Manuele sul ring, dopo la proposta ha scherzato: “Lei mi aveva chiesto di comprarle la lavatrice che asciuga in caso di vittoria e invece ti sei beccata un anello”.