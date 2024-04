Calcio giovanile, nasce l’Asd Marina di Palma

Nasce a Palma di Montechiaro una nuova realtà sportiva, un nuovo e ambizioso progetto rivolto ai ragazzi che amano il calcio ma che vogliono anche fare attività fisica in genere.

ASD Marina di Palma, è questo il nome della nuova associazione sportiva voluta da Vincenzo Petrucci, tecnico Uefa C, collaboratore federale FIGC nonché dottore magistrale in scienze motorie; e da Giuseppe Greco, ex calciatore e tecnico Uefa C. Un progetto che è finalizzato a sviluppare il settore giovanile calcistico, ma con l’ambizione di non porsi limiti ed inserirsi nel contesto del calcio dilettantistico agrigentino e siciliano.

La nuova società ASD Marina di Palma è stata presentata alla città e agli sportivi con una sobria manifestazione che si è tenuta ieri, alla presenza del vice sindaco di Palma di Montechiaro Antonella Lo Vasco.

Per l’occasione, per rendere più sicura la struttura dove la società accoglierà i giovani e dove svolgerà la sua attività, la dottoressa Carla Miceli, titolare dell’omonima Farmacia, ha fatto dono alla società sportiva di un defibrillatore.

“E’ stato un gesto importante che va a beneficio di tutta la collettività – hanno detto Petrucci e Greco – rivolgiamo un grande grazie alla dottoressa Miceli per il dono e all’Amministrazione comunale per la vicinanza. La nostra società è aperta ed a disposizione di tutti i ragazzi che hanno nel gioco del calcio la loro passione”.