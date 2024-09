Calcio, l’AIC all’Esseneto per incontrare l’Akragas

Ad Agrigento allo stadio Esseneto visita dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. Il vice presidente Antonio Trovato e il referente per i calciatori siciliani Alessandro Bonaffini, ex capitano del Gigante, hanno incontrato l’Akragas. Ad accoglierli è stato il Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata. Si è discusso, tra l’altro, del progetto sportivo dell’Akragas e delle norme a tutela dei calciatori. Al termine della visita, la foto di rito con la squadra, staff tecnico e dirigenti in ricordo di questa giornata.