Calcio, presentata la squadra Asd “Atletico Realmonte”

E stata presentata ufficialmente nella Sala consiliare “Felice Vaccaro” del Comune di Realmonte, la squadra di calcio Asd “Atletico Realmonte”, che da quest’anno si arricchisce della composizione calcistica degli under 19. Alla presenza del sindaco Avv.Sabrina Lattuca, del Vice presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Valenti, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei dirigenti, il Mister Colautti, ha presentato i giocatori e gli obiettivi da raggiungere con l’impegno dei singoli componenti della squadra, nel campionato di terza categoria per la stagione calcistica 2024-2025. Nell’ambito della presentazione piu’ volte è stata ricordata la figura di Felice Vaccaro, prematuramente scomparso , già presidente del consiglio comunale che si impegnò attivamente nella creazione della squadra calcistica realmontina.

“Dobbiamo sempre incitare e stare vicino a chi va in campo-dichiara il sindaco Lattuca- poiché lo sport genera valori, in senso ampio. I valori, sono convinzioni molto profonde e forti che determinano le nostre azioni, ma che incidono anche sulle nostre amicizie e relazioni. I valori vengono trasmessi sia dal contesto che ci circonda (famiglia, scuola, lavoro), dai rapporti che instauriamo (le amicizie) e dalla pratica sportiva. Lo sport concepito in maniera sana ha la capacità di insegnarci e farci apprendere condotte utili non solo per la crescita personale ma anche sociale”.