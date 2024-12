Agrigento, l’AIA incontra l’Arma dei Carabinieri

La sezione Aia Agrigento con il Presidente Gero Drago accompagnato dal collega Salvatore Fuca’ ha incontrato il comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri Colonnello Nicola De Tullio . “L’incontro ha voluto rafforzare quel rapporto ormai consolidato che c’è tra l’associazione e l’Arma dei Carabinieri i cui militari sono spesso nostri primi protettori in molti campi d’Italia , è stata l’occasione per programmare insieme diverse iniziative sociali e benefiche e porre le basi di collaborazione per l’organizzazione del nuovo premio nazionale Giudice Livatino che si svolgerà il 30 Maggio 2025”, ha dichiarato il presidente Drago. “Siamo pronti insieme all’arma dei Carabinieri ma anche a tante altre realtà del territorio a porre in essere diverse iniziative a sostegno delle fasce più deboli , perché nostro obiettivo è quello di aprirci sempre più all’esterno in modo da far conoscere e apprezzare il magnifico mondo dell’AIA e le grandi qualità dei suoi associati , ringrazio l’arma dei Carabinieri per l’ospitalità e la gentilezza mostrataci “.