Akragas-Favara vietata ai tifosi gialloblù

Akragas-Castrumfavara, in programma domenica 19 gennaio 2025, si disputerà senza la presenza dei tifosi ospiti.

Lo ha deciso il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, sulle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.

Così come avvenuto in occasione della gara di andata al “Bruccoleri”, il settore ospiti, questa volta quello dello stadio Esseneto di Agrigento, rimarrà interdetto ai residenti nel territorio di Favara.