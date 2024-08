Akragas in grande spolvero nel triangolare contro Vittoria e Serradifalco

Doppio test convincente per l’Akragas che si aggiudica il triangolare con Vittoria (Eccellenza) e Serradifalco (Promozione). I biancoazzurri hanno giocato bene, mostrando ampi margini di miglioramento in ogni reparto. La squadra di mister Lillo Bonfatto ha superato 3-1 il Vittoria, grazie ad una strepitosa doppietta di Nicolò Palazzolo e alla rete di Rechichi, con un gran colpo di testa.

Il test match contro il Serradifalco, invece, è terminato 3-0. In gol Galiano, Lo Faso su punizione e Riggio. Ancora in grande evidenza gli under dell’Akragas che hanno mostrato tanto impegno w buona tecnica individuale.

Per la cronaca la sfida Serradifalco-Vittoria è terminata 0-3.

A dirigere le amichevoli sono stati Aurelio Buono, Carmelo Caramanno e Totò Fazio. Ancora una buona presenza di pubblico in tribuna. Oltre 500 gli spettatori, presenti anche gli ultras del Serradifalco.

Akragas-Vittoria 3-1

Akragas: Dregan; Maimone, Rechichi, Da Silva, Di Rienzo; Palazzolo, Garufo, Meola; Tuccio, Leveh, Grillo. All.: Lillo Bonfatto

Akragas – Serradifalco 3-0

Akragas: Dregan; Lo Cascio, Fragapane, Iddy, Vizzini; Lo Faso, Sinatra, Santapaola; Sofra’, Distefano, Galiano. All.: Lillo Bonfatto