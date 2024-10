Akragas, ingaggiato l’esterno difensivo Samuele Di Stefano

Colpo in difesa per l’Akragas. La Società biancoazzurra comunica di aver prelevato dal Siracusa a titolo definitivo il terzino sinistro Samuele Di Stefano, classe 2006. L’operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal Direttore sportivo Giuseppe Cammarata.

Di Stefano ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Catania, raggiungendo nella passata stagione la finale playoff in Primavera 4. Il giovane calciatore oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.