Campionati regionali Èlite: Athena protagonista

È stato un fine settimana straordinario per le formazioni Under 15 e Under 17 dell’Athena nei Campionati Regionali Élite.

L’Under 15 batte in casa il Calcio Sicilia Palermo, nel big match della terza giornata di ritorno, con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Virone e Palermo. Una vittoria meritata che consente agli agrigentini guidati dal tecnico Aruta di conquistare la testa della classifica, in virtù degli scontri diretti, in coabitazione con i palermitani.

Vittoria importante anche per l’Under 17, guidata dal tecnico Musumeci, che vince in trasferta sul difficile campo dell’Academy Palermo per 3-2 al termine di una gara vibrante ed emozionante, grazie alle reti di Federico, Alessi e al gol vittoria di Lo Verme.

Tre punti fondamentali che permettono agli agrigentini di posizionarsi a ridosso della zona playoff.