Città di Canicattì C5, consegnata targa al Mister Calandra per i 20 anni di carriera

Con tanta stima e orgoglio la società ASD Città di Canicattì C5 ha consegnato una targa per meriti sportivi in particolare per i 20 anni di carriera al tecnico Palermitano Mister Claudio Calandra.

Se la carriera da calciatore è stata importante e ricca di soddisfazioni, non da meno è quella da allenatore, iniziata nel marzo del 2003 e che ha visto Mister Calandra impegnato in tutto il panorama siciliano, alla guida di moltissime squadra di spicco del Futsal Regionale, dove è stato artefice di diversi campionati vinti, conquistando tanti trionfi e soddisfazioni, da quest’anno alla guida del Città di Canicattì dove, anche qui, sta raggiungendo grandissimi risultati. Proprio nella Canicattì ha raggiunto i 20 anni di carriera da allenatore infatti nella giornata di giovedì sono stati festeggiati da tutta la società al completo e dai giocatori con la consegna di una targa commemorativa che riporta “… ad un grande uomo di sport, ad una grande persona, ad un grande allenatore” Congratulazioni per i tuoi 20 anni di carriera, Grazie Mister.

“È un onore ed un immenso piacere avere Mister Calandra con noi a Canicattì – dichiara la società – siamo felici di aver potuto festeggiare con lui questo prestigioso traguardo ricco di soddisfazioni, auguriamo al Mister di raggiungere ancora più traguardi e lo ringraziamo per quanto già fatto e quello che ancora farà qui con noi nella nostra Canicattì, congratulazioni ancora Mister”.