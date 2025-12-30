Calcio

Giustizia sportiva: respinto il reclamo della Castrumfavara contro il gol fantasma di Zalazar

I gialloblù valuteranno il ricorso al terzo organo giudicante

Pubblicato 26 minuti fa
Da Angelo Gelo

La Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Fabio Di Cagno, ha respinto il reclamo presentato dall’ ASD CastrumFavara relativo all’ episodio del gol fantasma assegnato all’Athletic Club Palermo del 7 dicembre scorso che è costato ai gialloblù, la sconfitta casalinga.

Il clamoroso episodio è balzato anche alle cronache sportive nazionali anche grazie alle chiarissime immagini televisive che la società di Favara ha portato dinanzi ai giudici ma che non è stata ritenuta ammissibile. Eppure dal video, si nota chiaramente come la palla sia entrata dalla parte esterna della rete, dopo aver sfiorato il palo alla sinistra del portiere.

Questa mattina in videoconferenza, il legale della società, Vincenzo Russello, ha esposto i motivi del reclamo. Entro 15 giorni la Corte invierà la sentenza con le motivazioni. Successivamente l’Asd CastrumFavara deciderà se presentare un ulteriore reclamo al terzo organo giudicante.

