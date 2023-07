Il bomber Gianluca Litteri all’Akragas

Ennesimo colpo di mercato strabiliante per l’Akragas. Il responsabile dell’area tecnica Santo Russo in collaborazione con il responsabile scouting Giuseppe Lo Presti, con il benestare del Presidente Giuseppe Deni, e su espressa richiesta di mister Marco Coppa, ha concluso la trattativa per portare in maglia biancoazzurra il bomber catanese Gianluca Litteri, classe 1988, ex Catania in Serie D.

Si tratta di un vero top player per il campionato di Serie D, che il club akragantino è riuscito a strappare alla concorrenza di numerosi club.

In carriera, l’esperto attaccante ha firmato 77 gol e 27 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali, laureandosi campione in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga e conquistando tre promozioni dalla C alla B: con la Ternana nel 2012, con il Cittadella nel 2016 stabilendo a quota 16 il primato personale in termini di realizzazioni nell’arco della singola stagione, con il Venezia nel 2018.

? Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Litteri ha indossato anche le maglie del Vicenza, della Salernitana, della Virtus Entella, del Latina, del Cosenza, del Padova e, nelle ultime due annate, della Triestina. Ben 200, con 40 reti all’attivo, le presenze in Serie B del neorossazzurro.

Nella scorsa stagione, infine, passa al Catania in Serie D: complici alcuni infortuni, vede il campo solamente in due occasioni. Litteri è in grande forma e non vede l’ora di iniziare la nuova avventura con la maglia del Gigante.