L’Akragas vince 1-0 contro il Real Casalnuovo, il gol di Litteri vale oro 

L’Akragas vince di misura contro il Real Casalnuovo e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. A decidere il match è il gol di Litteri, bravo a spingere in rete una ribattuta corta del portiere avversario sul tiro di Gonzales. Una marcatura “pesantissima” quella del centravanti biancazzurro che spinge l’Akragas sempre più lontana dalle zona calde della classifica.

Il match, rinviato nella giornata di ieri causa maltempo, è stato recuperato questo pomeriggio allo stadio Esseneto. Una gara che il Gigante ha approcciato con il giusto piglio sboccando il risultato poco dopo il quarto d’ora di gioco. Nella prima frazione da segnalare anche un palo centrato da Di Mauro.

Con i tre punti di oggi l’Akragas sale in classifica a quota 32, otto lunghezze sopra la zona play out. Domenica si torna nuovamente in campo per la 29ª giornata quando al Saraceno di Ravanusa andrà in scena il derby tra Canicattì e Akragas.