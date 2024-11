Mirko Vucinic ad Agrigento per il Premio Valle dei Templi

Mirko Vucinic, campione montenegrino ex Juventus, il 7 dicembre sarà ospite dello Juventus Official fan Club Valle dei Templi di Agrigento al consueto Gala di Natale. Per l occasione l’attuale vice allenatore della nazionale montenegrina, tre volte campione d’Italia, tra i fautori e protagonisti del ciclo dei 9 scudetti consecutivi, ritirerà il premio Valle dei Templi.

Il Presidente Capraro: “Siamo orgogliosi di poter accogliere un campione del calibro di Mirko Vucinic, quasi 100 gol in serie A nella sua militanza in Italia fra Lecce, Roma e soprattutto Juventus, pluricampione d’Italia, tre scudetti consecutivi, due supercoppe italiane vinte.

Un ricordo indelebile di un calciatore che ha dato tutto, contribuendo con la sua classe sopraffina a farci ritornare dove ci compete, sul tetto d’Italia.”

La premiazione avverrà durante la cena di Gala in un noto hotel in città. Per l’occasione saranno presenti, il Referente Jofc Sicilia, Michele Russo ed il Presidente onorario del Club, Tommy Agosta, ormai celebre per il suo taxi bianconero, autografato dai più grandi calciatori della storia bianconera, da Boniperti a Platini, da Zidane a Del Piero e Ronaldo.

Il popolo bianconero è in fermento, si contano già più di 170 adesioni alla cena che è diventata ormai un classico del Natale Bianconero.