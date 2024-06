Pro Favara, pareggio “amaro” con il Pompei: sfuma il sogno Serie D

Il sogno Serie D si infrange ad un passo dalla finale e senza mai perdere. La Pro Favara pareggia 1-1 nel ritorno della semifinale contro il Pompei che passa il turno in virtù del gol segnato in trasferta. Si conclude così una emozionante stagione per la squadra di mister Catalano. Dopo il pareggio a reti inviolate in Campania i gialloblu hanno affrontato ieri il Pompei in uno stadio Bruccoleri gremito.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio con la rete di Malafronte arrivata allo scadere del primo tempo. Il Favara riesce a trovare il pareggio grazie al gol di Retucci al 57º ma restano in inferiorità numerica per l’espulsione di La Piana. Il pareggio finale premia gli ospiti in virtù del gol segnato in trasferta.

foto di Filippo Mendolia