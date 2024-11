Coppa Italia, il giudice sportivo: vittoria a tavolino allo Sciacca con l’Athletic

“Il Giudice Sportivo, riconoscendo che un giocatore avversario è sceso in campo pur essendo squalificato, ha stabilito, in primo grado, la sconfitta a tavolino per 0 a 3 dell’Athletic Club Palermo nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Tuttavia la società palermitana ha proposto appello, pertanto attendiamo l’esito del secondo grado di giudizio con grande fiducia nella giustizia sportiva e nelle nostre ragioni”. Cosi in un comunicato la società Unitas Sciacca.