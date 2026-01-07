Calcio

Coppa Italia, l’Akragas rischia ma ribalta il Gemini

I biancazzurri subiscono la rete iniziale degli ospiti ma nella ripresa dilagano

Pubblicato 49 minuti fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas batte il Gemini per quattro a uno nel turno valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Una partita dai due volti per i biancazzurri, iniziata nel peggiore dei modi. Al 12′, infatti, è il Gemini a passare con una rete di Stassi.

Nella ripresa cambia tutto: il pari arriva al 7′ minuto con Tripoli, poi Llama al 20′ della ripresa porta in vantaggio l’Akragas. Infine al 36′ e al 42′, Gatto chiude i conti con una doppietta scacciando via i fantasmi.

