Coppa Italia, l’Akragas supera il Canicattì ai rigori

La lotteria dei calci di rigore sorride all’Akragas che supera il turno di Coppa Italia. Il Canicattì si arrende alle parate del portiere Busà dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1 in virtù dei gol segnati da Llama e Sidebe.

LA CRONACA

Al via, dopo 4 minuti, la prima conclusione è di D’Onofrio, l’attaccante biancorosso impegna Busà che si accartoccia sul pallone. Al 9’ ci prova Meneses, servito da Viglianisi, che sfiora l’incrocio dei pali. I padroni di casa si fanno vivi intorno all’11’ con una conclusione di Grillo che finisce in curva. Ci proverà Marrale, al 17’, al 25’ e al 40’ ma troverà Testagrossa pronto a respingere

Nella ripresa l’Akragas mostra adesso più intraprendenza mentre il Canicattì arretra e non trova sbocchi. Al 15’ Perez colpisce male di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 19’ Grillo spedisce sul fondo da ottima posizione mentre al 22’ Rechichi liscia clamorosamente da pochi passi. Al 41’ Llama si incunea in area di rigore ma non trova compagni pronti a raccogliere un delizioso assist.

Al 43’ arriva il vantaggio con Llama che prima si procura un calcio di punizione a circa 25 metri dalla porta, e poi sorprende Testagrossa sul primo palo.

Subita la rete, il Canicattì si spinge in avanti e al 48’ sul tiro dal limite di Sidibe, trova il pari grazie ad una deviazione supera Busà.

Si va ai calci di rigore. Dal dischetto, gli errori di D’Onofrio e Viglianisi ma soprattutto le parate di Busà valgono, per l’Akragas, il lasciapassare per il turno successivo.

IL TABELLINO

Akragas 5 – Canicattì 3

Reti: 43’ st Llama, 48’ Sidibe

Akragas (3-5-1-1): Busà, Mannina 6 (20’ st Llama), Rossi 6, Perez 6.5 (20’ st Baio), Rechichi 5.5, Grillo 6, Sanseverino 6, Di Stefano 6 (15’ st Scozzari 6), Di Mauro 6, Marrale 6 (29’ st Trombino 6), Bruno 7 (40’ st Russi sv). A disp.: Sorrentino, Cipolla, Trombino, Puglisi, Sinatra, Russi. All. Coppa 6

Canicattì (3-5-2): Testagrossa 6; Amenta 6 (45’ st Frangiamone s.v.), Tedesco 6, Raimondi 6; Viglianisi 6.5, Messina 6, Salvia 5.5 (4’ st Sidibe 6.5), Tempesta 5.5 (23’ st Tavella), D’Onofrio 6; Meneses 5.5 (4’ st Bonilla 5.5), Vecchi 6 (18’ st Gambicchia 6). A disp.: Cabriglia, Camara, Lozza. All. Pidatella 6

Arbitro: Costa di Catanzaro 5.5

Ammoniti: pt 42’ Coppa; st 13’ Tedesco, 26’ Viglianisi, 27’ Baio,

Note: Calci di rigore Grillo: gol; Sidibe: gol; Llama: gol; D’Onofrio: parato; Di Mauro: gol; Tedesco: gol; Trombino: gol; Viglianisi: parato