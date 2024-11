Coppa Italia, lo Sciacca presenta ricorso dopo sconfitta: “In campo giocatore squalificato”

L’Unitas Sciacca ha presentato ricorso al giudice sportivo chiedendo di ottenere la vittoria della partita con l’Atlhetic Palermo, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, disputata mercoledì 20 novembre a Terrasini e vinta dalla formazione di casa con il risultato di 1-0. Questo risultato, dopo lo 0-0 della partita d’andata, ha consentito alla squadra palermitana il superamento del turno. Lo Sciacca basa il ricorso sul fatto che l’Athletic Palermo ha impiegato, nella gara di ritorno, un giocatore che era stato squalificato per un turno, in coppa, e che non aveva ancora scontato la squalifica.