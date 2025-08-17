Calcio

Cristian Llama torna all’Akragas: “Solo con un buon gruppo si possono ottenere successi”

Cristian Llama torna a vestire la maglia dell’Akragas con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il suo contributo alla causa biancazzurra

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cristian Llama torna a vestire la maglia dell’Akragas con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il suo contributo alla causa biancazzurra. L’esperto centrocampista argentino, classe 1986, vanta una carriera prestigiosa con oltre 150 presenze in Serie A con il Catania e numerose esperienze tra Italia e Sud America.

Nei giorni scorsi Llama ha raccontato le sue prime sensazioni all’interno del gruppo guidato da mister Seby Catania: «Non servono parole d’ordine – ha dichiarato – nel calcio ciò che conta è lavorare bene e creare un gruppo unito, capace di esprimere il gioco voluto dall’allenatore. Solo con un buon gruppo si possono ottenere successi».

Già nei primi test Llama ha mostrato di essere in ottima condizione, nonostante la preparazione sia ancora nelle sue battute iniziali. Dopo la pausa di Ferragosto, l’Akragas tornerà ad allenarsi lunedì 18.

