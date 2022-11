Da Cammarata alle giovanili del Palermo, l’agrigentino Federico chiamato per lo stage in Nazionale

Il giovane difensore centrale Davide Federico classe 2008, dopo nove anni di crescita calcistica nella polisportiva aquile Cammarata -San Giovanni Gemini, a settembre è passato agli under 15 del Palermo Calcio e in questi giorni è stato chiamato per uno stage nella Nazionale under 15.

“Una bella soddisfazione, dichiara mister Giovanni Cammarata. “Siamo contenti del traguardo raggiunto e facciamo un grande in bocca al lupo a Davide”.