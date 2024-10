Eccellenza, Cipolla ed Erbini regalano tre punti allo Sciacca: 1-2 alla Folgore 

Lo Sciacca piega la Folgore in trasferta e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Decisive le reti di Cipolla ed Erbini. I neroverdi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con l’ex capitano dell’Akragas bravo ad anticipare tutti e siglare l’1-0. I padroni di casa non demordono e trovano il pareggio al 39º con Idrissou.

Nella ripresa lo Sciacca ci prova con più costanza e, dopo vari tentativi, passa in vantaggio con un bel diagonale di Erbini. Tre punti fondamentali per i neroverdi che salgono al quarto posto in classifica, distaccati di soli quattro punti dalla capolista Atheltic Palermo. Domenica arriva il Castelbuono.