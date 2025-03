Eccellenza, lo Sciacca fermato in casa dal Partinico: il match finisce 1-1

Finisce 1-1 il match tra Unitas Sciacca e Partinicaudace. I padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al gol di Erbini siglato al 12º minuto. Il pareggio degli ospiti, in lotta per la salvezza, arriva otto minuti più tardi su un calcio di rigore trasformato da Alaoye.

La manovra dello Sciacca non è fluida come sempre anche a causa delle due espulsioni – Fricano e Di Mercurio – che hanno fatto terminare il match in nove ai padroni di casa. Lo Sciacca rimane al terzo posto in classifica e domenica andrà a Gela a sfidare la vicecapolista.