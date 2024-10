Eccellenza, secondo pareggio consecutivo per lo Sciacca: con la Parmonval finisce 1-1

Secondo pareggio consecutivo per l’Unitas Sciacca, fermato dalla Parmonval sul punteggio di 1-1. La squadra di Angelo Galfano, al ritorno in panchina dopo la squalifica, ha fatto di tutto per tornare al successo.

Più Sciacca che Parmonval nel primo tempo sul campo di Mazara con i verdenero che partono forte e al 7º costruiscono la prima palla gol della partita. Punizione battuta da Concialdi, la difesa respinge ed Erbini batte a rete al volo. La palla sfiora il palo alla destra di Jaber. Al 13º Niosi raccoglie un cross dalla sinistra e colpisce a botta sicura. La palla, però, si stampa sul palo. Mentre la Parmonval cerca manovre di alleggerimento per arginare i verdenero, al 37º arriva il gol dell’Unitas Sciacca. Camara pesca Jammeh in area e la girata di testa è vincente.

Nella ripresa la Parmonval trova il gol in apertura, al 4º, con una punizione battuta da Mutolo e deviazione di Piscopo che era piazzato sul dischetto del rigore. Poi le squadre badano più a controllare la partita cercando di non scoprirsi. La girandola delle sostituzioni non cambia la sostanza del gioco e la partita finisce 1-1.