Favara, al via la quarta edizione dell’Only Abarth Day

Importante appuntamento per gli amanti delle auto domenica 8 settembre a Favara. La città sarà infatti tappa intermedia della quarta edizione dell’ Only Abarth Day, promosso dall’associazione Solfare historic car. Un raduno non competitivo che toccherà anche i comuni di Comitini (capofila) e Naro.

Le auto transiteranno da Piazza Cavour alle 11 circa e gli equipaggi saranno accompagnati in visita al Castello Chiaramontano e alla Biblioteca comunale.

“Sarà un’occasione di visibilità per la nostra città – spiega l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla –, con equipaggi di tutta la Sicilia che potranno ammirare le bellezze di Favara. Ringraziamo gli organizzatori ma anche il dirigente Giacomo Sorce e i dipendenti comunali per aver reso possibile questa importante vetrina”.