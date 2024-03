Fortitudo Agrigento, esonerato Marco Calvani: torna coach Pilot 

Cambio alla guida della Fortitudo Agrigento. La società agrigentina ha esonerato coach Marco Calvani richiamando in panchina Damiano Pilot, sollevato dall’incarico tre mesi fa. Così in una nota la società: “La Fortitudo Agrigento comunica l’esonero di coach Marco Calvani.Torna sulla panchina biancoazzurra Damiano Pilot.” La Fortitudo occupa al momento la penultima posizione con una salvezza sempre più difficile da raggiungere. Per coach Calvani, che era stato chiamato proprio al posto di Pilot, è stata fatale l’ultima sconfitta in casa contro Chiusi.