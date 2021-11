Fortitudo, quinto squillo consecutivo: “violata” Reggio Calabria

La Fortitudo Agrigento in un momento d’oro, mette la quinta vittoria consecutiva e porta a casa due punti pesanti contro una delle dirette concorrenti, la Viola Reggio Calabria, con il punteggio di 76-81! Una partita molto combattuta al Palacalfiore, l’inizio in salita per gli agrigentini e poi la rimonta con cuore e determinazione che ha portato la squadra di coach Catalani a dominare il secondo parziale di gioco con un perentorio 15-32. Immenso Alessandro Grande, autore di 27 punti ed il solito infinito Albano Chiarastella che già nel primo parziale era in doppia cifra. A fine partita in doppia cifra andranno anche Cosimo Costi, rientrato in ottima forma dopo l’infortunio, e Santiago Bruno. La Viola subisce il colpo e cerca di recuperare nel terzo parziale ma recupera un solo punto. Nel quarto tira fuori un gran carattere ed inizia ad inanellare una serie di canestri consecutivi finendo a meno cinque punti dalla Fortitudo. I biancoazzurri rialzano la testa in tempo e allungano nel finale grazie ai colpi di Grande e Chiarastella e conclude il match 76-81 restando seconda in classifica con 12 punti dietro l’imbattuta Bisceglie. La ricerca della sesta vittoria di fila arriverà al Palamoncada domenica 28 novembre ospitando Partenope Napoli.

Pall. Viola Reggio Calabria – Moncada Energy Agrigento 76-81 (21-16, 15-32, 19-18, 21-15)Pall. Viola Reggio Calabria: Amar Balic 25 (3/5, 6/11), Yande Fall 13 (5/9, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 11 (4/8, 1/1), Franco Gaetano 11 (4/8, 0/0), Federico Ingrosso 10 (2/5, 1/6), Fortunato Barrile 6 (1/1, 1/1), Amar Klacar 0 (0/2, 0/5), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Yande Fall, Franco Gaetano 10) – Assist: 17 (Amar Balic, Federico Ingrosso 5)Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 27 (6/10, 4/9), Albano Chiarastella 14 (7/8, 0/3), Cosimo Costi 12 (0/1, 2/5), Santiago Bruno 10 (2/3, 2/6), Mait Peterson 6 (3/3, 0/0), Andrea Lo biondo 6 (3/3, 0/3), Nicolas Morici 4 (1/6, 0/2), Giuseppe Cuffaro 2 (1/2, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Cosimo Costi 11) – Assist: 13 (Alessandro Grande 5)