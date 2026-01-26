Futsal, Clamar Akragas sempre più capolista: 5 reti anche al San Cataldo

Diciassettesima sinfonia per la Clamar Akragas Futsal che dopo un match ostico come da previsione, sconfigge una combattiva e mai doma PGS Vigor San Cataldo con il risultato di 5 a 2. Che sarebbe stata una battaglia (sportiva) su uno dei campi più difficili della categoria era scontato, come scontato, era il fatto che il derby tra Vigor e Akragas non sarebbe mai stata una partita come tutte le altre.

Partono meglio i padroni di casa che provano a mettere sotto fisicamente la capolista che appare appannata (probabilmente a causa degli scarsi allenamenti settimanali dovuti ai disagi che le allerte meteo e il ciclone Harry hanno portato nelle coste siciliane impedendone la consueta routine) ma il possesso palla granata è sterile e nonostante tutto la capolista sembra amministrare bene. Ospiti che alla prima buona occasione si portano in vantaggio con capitan Cillari rompendo l’equilibrio di una gara fin lì maschia ma mai cattiva, veemente la reazione dei padroni di casa che spinti dal caloroso pubblico del “Peppe Maira” mettono in campo tutto quello che hanno e la ribaltano prima dell’intervallo grazie alle reti di Carrubba ed Alessi che mandano i i nisseni in vantaggio negli spogliatoi.

Ripresa di altra pasta per gli agrigentini che fin da subito partono aggressivi e vogliosi di recuperare il match schiacciando la Vigor nella propria metà campo. I biancazzurri guidati da Mosca e Colore riescono prima a trovare il pari e poi a portarsi in vantaggio con la doppietta di Ruvio, spietato sotto porta. La Clamar domina il campo e la chiude con la seconda marcatura di Cillari su una magia Mosca e con Sirone allo scadere bravo a sfruttare il power play dei padroni di casa.