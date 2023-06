“Galà del Calcio Sicliano”: ancora un premio per Desiderio Garufo e l’Akragas

Arriva un altro grande riconoscimento per il nostro “Gigante” Desiderio Garufo. L’esperto centrocampista biancoazzurro, fresco vincitore del “Pallone d’Oro Siciliano”, sabato 1 luglio, riceverà il premio come “Miglior Giocatore del Girone A dell’Eccellenza Siciliana”, in occasione del Galà del Calcio Siciliano.

La cerimonia si terrà a Palermo, presso l’Hotel Villa D’Amato, a partire dalle ore 19 ed è organizzata da “Sportcily”, in collaborazione con “LoCalcio”.

Nel corso della manifestazione sarà premiata anche la Società dell’Akragas per la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D.