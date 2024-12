Galà dello Sport Asi Agrigento, “Atleta dell’anno 2024” al Volley Club Sciacca

Il salone convegni dell’Alicudi Hotel Mangia’s di Sciacca ha ospitato l’edizione 2024 del “Galà dello Sport e Terzo Settore Asi” promosso dal Comitato Provinciale di Agrigento con il patrocinio del Comitato Regionale Sicilia. Oltre 50 associazioni affiliate all’ente di promozione sportiva e sociale hanno partecipato all’evento con i propri atleti e dirigenti, ricevendo i riconoscimenti per l’attività svolta ed i risultati ottenuti nelle varie discipline nel corso dell’anno che si avvia alla conclusione.

Un momento celebrativo caratterizzato dall’incontro tra i tanti giovani protagonisti di tante competizioni organizzate dal Comitato Provinciale di Agrigento in tutta l’aresa sud occidentale della Sicilia. Nel corso dell’evento, oltre ai premi per atleti, dirigenti e società sportive Asi dell’anno, sono stati assegnati i riconoscimenti speciali esterni Asi “Sport e Cultura” a Santo Tirnetta per la sua attività in favore dell’ambiente, “Atleta dell’anno” alla squadra Volley Club Sciacca per la promozione in serie B, e “Sport e impresa” all’azienda Scalia per il sostegno costante alle attività sportive cittadine ed ai giovani che praticano sport.

Il Presidente del Comitato provinciale Asi, Mario Cucchiara, recentemente eletto nel Consiglio nazionale, ha sottolineato con grande soddisfazione la partecipazione massiccia delle associazioni affiliate a tutte le manifestazioni organizzate e la presenza dell’Asi anche in varie iniziative sociali e culturali, come la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata a cura della Srr Agrigento Ovest e l’organizzazione degli incontri culturali San Marco RestArt presso la struttura Bono Vacanze.

Al Galà in rappresentanza del Comitato regionale ha presenziato il vice presidente Nadia Noto, che ha parlato del ruolo dell’Asi che con oltre 12 mila società affiliate in Italia contribuisce ogni giorno alle loro attività sportive, ludico-ricreative sociali e culturali.