Ravanusa

Giancarlo La Greca guiderà le attività nazionali della Federazione Italiana Calcio Balilla Paralimpico 2026

E’ stato il consiglio federale guidato dal presidente Nazionale Francesco Bonanno a deliberare l’incarico.

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Sara il tecnico paralimpico Giancarlo La Greca a guidare le attività nazionali della Federazione Italiana Calcio Balilla Paralimpico 2026 per il settore DIR (Disabilità Intellettiva Relazionale).

E’ stato il consiglio federale guidato dal presidente Nazionale Francesco Bonanno a deliberare l’incarico.

Per Giancarlo La Greca un ruolo di prestigio, frutto di un lavoro ma soprattutto di una competenza straordinaria acquisita in più di un ventennio nel mondo sportivo paralimpico al servizio di chi ha una disabilità.

La Greca originario di Ravanusa ha ricoperto vari incarichi nel mondo sportivo sia a livello tecnico che dirigenziale, è uno dei massimi esperti in consulenza sportiva, attualmente è anche il delegato tecnico siciliano del settore atletica leggera della fisdir.

Al suo attivo l’organizzazione di numerosi eventi sportivi, vincitore tra l’altro con la Pro SportRavanusa, della Coppa Italia 2025 proprio nella federazione che andrà a guidare, va riconosciuto che è riuscito a creare in un piccolo centro dell’agrigentino i centri di avviamento allo sport paralimpico autorizzati dal Comitato Italiano Paralimpico, nella struttura denominata “Centro Sportivo Mirek Coniglio” dove a tutt’oggi hanno un punto di riferimento numerosi atleti paralimpici dei tutta la Sicilia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

“Game over”, 14 misure cautelari per un gruppo organizzato di spacciatori
Caltanissetta

Legalità, carabinieri incontrano gli studenti a Gela
Politica

Democrazia cristiana, nominata la nuova governance
Politica

Catanzaro: “Dirigenti comunali e politica: in Sicilia una commistione che mina la democrazia locale”
Politica

Quote di genere, la DC: “Domani all’Ars prova di civiltà”
Palermo

Risponde ad appello social e chiede duemila euro per restituire scooter, arrestato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv