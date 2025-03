Giavellotto, nuova medaglia d’oro per l’atleta Parolino

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, con m.27,86 conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto e porta a casa il suo diciottesimo Titolo di campionessa Italiana.

“Gara penalizzata dal mal tempo- dichiara Giusi; il freddo e la pioggia sono fenomeni che limitano fortemente le misure e rendono pericolose e difficili tutte le competizioni; non ultimo la presenza difango ha reso scivolosa sia la pedana che le impugnature dei giavellotti, mettendo a dura prova tutti i lanciatori. In merito alla mia gara-continua la Parolino- mi ritengo molto soddisfatta del risultato perché nonostante le difficoltà, sono riuscita a fare sei lanci senza sbagliare nulla.Grazie al coach Emanuele Serafin per tutto l’impegno”.