Giavellotto, Parolino conquista la medaglia d’oro ai campionati italiani estivi di atletica leggera

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa conquista la medaglia d’oro ai Campionati italiani estivi di atletica leggera e porta a casa il suo diciassettesimo Titolo di campionessa Italiana di lancio del giavellotto.

Parolino “atleta dei record” anche quest’anno con la sua tenacia e la sua costanza, ha fatto registrare in pochi mesi tanti successi in campo siciliano e nazionale; è il secondo titolo di campionessa italiana dell’anno 2024; il precedente conquistato nel mese di febbraio al campo “Italico Conti” di Ancona durante i Campionati italiani lanci lunghi invernali. Per la ASD Milone Siracusa sul podio anche Giusi Malerma oro nel triplo e nel lungo e Irene Penzin argento nel triplo.

Tre giornate di sfide a Roma nello stadio delle Aquile, che ha visto la partecipazione di oltre 1400 iscritti e più di 2400 atleti-gara in rappresentanza di 380 società.Dopo le prime due giornate all’insegna del forte caldo, le competizioni di domenica mattina sono state penalizzate da forte vento e qualche temporale che hanno limitato le prestazioni di molti atleti.

Tra i concorsi (salti e lanci) della domenica, in gara anche il giavellotto femminile con start alle 9:20 e dove l’atleta Giusi Parolino con la misura di m. 28,87 si aggiudicata la sua ennesima medaglia d’oro.

“Grazie al coach Emanuele Serafin porto a casa un’altra medaglia tricolore e il mio diciassettesimo titolo di campionessa italiana“, dichiara Parolino che ha deciso di rinunciare alla partecipazione ai prossimi campionati del mondo di agosto 2024.

Fabio Martelli, presidente di FIDAL Lazio che ha organizzato la manifestazione, ha puntualizzato il suo ringraziamento e indirizzandolo proprio all’anima dei Tricolori, gli atleti: “Ho assistito – dichiara – a un evento molto importante, tre giorni che hanno regalato il vero spirito dello sport: emozioni e valori. Roma arriva dall’eccezionale competizione europea in cui gli azzurri ci hanno fatto sognare, mettendo un ulteriore tassello a favore dell’atletica, all’apice dello sport italiano. Fa lo stesso, nel suo ambito, un evento come i Campionati Italiani over 35 che al Rosi ci hanno regalato performance, migliori prestazioni italiane e tantissimi titoli tricolori”.