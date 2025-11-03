Calcio

Il Licata Calcio apre le porte del Dino Liotta agli studenti

In occasione della partita contro il Marsala il biglietto per gli studenti sarà di 4 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Licata Calcio apre le porte del Dino Liotta agli studenti. In occasione della prossima gara casalinga contro il Marsala di domenica 9 novembre ore 15.00, la società Licata Calcio lancia una speciale iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori di Licata: Biglietto d’ingresso a soli 4 euro!

L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più giovani ai colori gialloblù e far vivere da protagonisti l’atmosfera unica del nostro stadio. Per partecipare basterà contattare, fino a giovedì, i rappresentanti d’istituto o di classe, che raccoglieranno i nominativi degli studenti interessa

 Il biglietto “Promo Scuole” sarà nominativo e valido solo per gli studenti, al prezzo speciale di €4,00.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

I verbali del pentito “Scarface”: Gioacchino Amico, il Gratta&Vinci e la clinica nell’agrigentino
Apertura

Ritira querela e tre empedocline vengono prosciolte dall’accusa di stalking
Palermo

Ciclista si schianta contro scooter elettrico, morto 77enne 
Siracusa

Armi clandestine in casa di un 63enne: arrestato
dalla Regione

Edilizia, Confartigianato: “Aumentano assunzioni. Mancano i lavoratori specializzati”
Agrigento

Indice criminalità: Agrigento al 97° posto tra le province italiane