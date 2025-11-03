Il Licata Calcio apre le porte del Dino Liotta agli studenti
In occasione della partita contro il Marsala il biglietto per gli studenti sarà di 4 euro
Il Licata Calcio apre le porte del Dino Liotta agli studenti. In occasione della prossima gara casalinga contro il Marsala di domenica 9 novembre ore 15.00, la società Licata Calcio lancia una speciale iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori di Licata: Biglietto d’ingresso a soli 4 euro!
L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più giovani ai colori gialloblù e far vivere da protagonisti l’atmosfera unica del nostro stadio. Per partecipare basterà contattare, fino a giovedì, i rappresentanti d’istituto o di classe, che raccoglieranno i nominativi degli studenti interessa
Il biglietto “Promo Scuole” sarà nominativo e valido solo per gli studenti, al prezzo speciale di €4,00.