Sicilia by Italpress

Il Pil della Sicilia cresce dell’1,1% rispetto al 2024 e resta sopra alla media nazionale

PALERMO (ITALPRESS) – L’attività economica in Sicilia continua a espandersi, seppure con un leggero rallentamento: il PIL regionale cresce dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, restando sopra la media nazionale e del Mezzogiorno. Lo si legge nell’aggiornamento congiunturale sull’economia siciliana pubblicato dalla sede regionale della Banca di Italia. Nel primo semestre del 2025 è […]

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione
Argomenti Correlati:#noinde
0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti 
Apertura

Il clan di Villaseta e la droga sull’asse Agrigento-Palermo, chiesti 18 rinvii a giudizio 
di Gioacchino Schicchi

Regione, Schifani caccia la nuova Dc: “Fuori dalla giunta”
Politica

Verso le elezioni, Area progressista: “Ultima chiamata per Agrigento”
Agrigento

“Tripla prevenzione oncologica stabile”, ottima partecipazione al programma
Politica

Messina (Confesercenti): “Da Bankitalia dati incoraggianti”