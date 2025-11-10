Sicilia by Italpress
Il Pil della Sicilia cresce dell’1,1% rispetto al 2024 e resta sopra alla media nazionale
PALERMO (ITALPRESS) – L’attività economica in Sicilia continua a espandersi, seppure con un leggero rallentamento: il PIL regionale cresce dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, restando sopra la media nazionale e del Mezzogiorno. Lo si legge nell’aggiornamento congiunturale sull’economia siciliana pubblicato dalla sede regionale della Banca di Italia. Nel primo semestre del 2025 è […]
