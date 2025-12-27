Democrazia partecipata, Vullo: “C’è voglia di partecipare e di mettersi al servizio del territorio”

Più di 800 votanti si sono già espressi rispetto ad un ventaglio di 20 proposte, candidate alla vittoria finale. E’ il dato parziale che emerge dalla piattaforma digitale del Comune di Agrigento in riferimento alle preferenze dei progetti di Democrazia Partecipata, il cui semaforo rosso scatterà nella giornata di domani 28 dicembre alle ore 12.00.

“Questi numeri – afferma l’assessore Marco Vullo, che si è preso cura di portare avanti questo importante strumento di coinvolgimento sociale – certificano quanto amore e interesse per il bene comune ci siano nel nostro territorio. In pochi giorni dal lancio della campagna, abbiamo registrato tramite l’App ufficiale del Municipio – sottolinea Vullo – una partecipazione attiva e costante, che oserei definire massima espressione di democrazia spontanea. Così come risulta essere un dato significativo e qualificante – prosegue – l’offerta dei progetti, sia in termini qualitativi che quantitativi. Anche questo aspetto è infatti da evidenziare, perché è sintomo di un tessuto sociale vivo e propositivo”.

I venti progetti sono stati presentati e illustrati dai promotori, singole persone o associazioni, nel corso di una apposita assemblea pubblica che si è tenuta presso la biblioteca “La Rocca”.

“Al termine della votazione sapremo chi vincerà questa sana e libera competizione – conclude Marco Vullo – lo stanziamento di 8 mila euro per l’anno 2025 (la linea del finanziamento proviene da un obbligo di legge che ne stabilisce parametri e importo) sarà investito per la realizzazione dell’idea progettuale a beneficio della comunità indicata dall’ideatore. Questo di fatto significa che, alla fine, vincerà la città di Agrigento tutta, sia in termini di valore democratico che in termini di qualità della vita”.

Possono esprimere la preferenza, una sola, fino a domani, 28 dicembre, alle ore 12, i residenti nel Comune di Agrigento di età superiore ai 16 anni, tramite l’App ufficiale del Comune, scaricabile da Google Play, App Store o al seguente link: https://agrigento.comune.digital/download/