Il velista agrigentino Barbera secondo alla regata “Round Aeolian Race”

Si è conclusa ieri sera la regata offshore d’altura “Round Aeolian Race”.

47 le imbarcazioni partecipanti a questa quinta edizione, Andrea Barbera atleta velista dello yacht club Capo d’Orlando a tagliato il traguardo dopo 36 ore di regata in seconda posizione di classe e 11º overall.

la regata è stata caratterizzata da venti fino a 8 nodi alternati a momenti di bonaccia, cinque le imbarcazioni che si sono ritirate e non hanno potuto concludere il percorso a causa del calo di vento.

“È sempre una grande emozione partecipare a questa regata caratterizzata da scenari incredibili in uno dei posti più belli del Mediterraneo”, ha dichiarato il velista agrigentino Andrea Barbera.