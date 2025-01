Impresa Akragas: Meola e Lo Faso espugnano Pompei

L’Akragas compie l’impresa espugnando il “Santa Maria la Carità” di Pompei grazie a due reti segnate nella ripresa. Nel primo tempo, che si chiude sullo 0-0, il Pompei crea almeno tre occasioni da gol ma l’Akragas non sta a guardare e Meola, al 24’, costringe Rizzuto alla deviazione in angolo.Nella ripresa, nel giro di due minuti i biancazzurri confezionano due tentativi con la difesa di casa che si salva in angolo. Poi Da Silva manda alto di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Al 6’ Pusic manda al lato di poco dopo una deviazione di testa di Christopoulos.

E’ il preludio al gol che arriva, meritatamente, un minuto più tardi con un gran tiro di Meola che si insacca all’incrocio dei pali. Al 13’ Meola entra in area ma si lascia andare in maniera plateale beccandosi il cartellino giallo. La rete del vantaggio dà morale ai biancazzurri che giocano in scioltezza cercando anche il raddoppio mentre il Pompei mostra di aver accusato il colpo. Nel finale la pressione dei padroni di casa aumenta ma la squadra di Favarin riesce a controllare con ordine le folate avversarie. Al 96’ la rete del definitivo 0-2 messo a segno da Lo Faso, al suo primo gol stagionale, servito a porta sguarnita da Christopoulos che ha il merito di crederci andando a rubare il pallone ad un avversario sulla linea di fondo. Una vittoria meritata che fa ben sperare per la rincorsa alla salvezza.