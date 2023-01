 La Fortitudo a Latina a caccia di punti playoff

Impegno in trasferta per la Fortitudo Agrigento sul campo del Latina domani alle 18 nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di pallacanestro. Al Palabianchini la squadra allenata da coach Devis Cagnardi va a caccia di punti per blindare la zona play-off e aumentare il distacco di 6 punti dal suo quinto posto nei confronti proprio dei padroni di casa del Latina. I laziali allenati da Franco Gramenzi di contro cercano punti salvezza per scacciare via la zona play-out e soprattutto centrare la prima vittoria del 2023.

“La Benacquista Latina – ha sottolineato l’assistant coach della Fortitudo AGRIGENTO Giacomo Cardelli – è una squadra affamata, reduce da 3 sconfitte consecutive con squadre di ottimo calibro come Milano, Treviglio e Vanoli Cremona e giocherà al meglio per ottenere 2 punti importanti e invertire il trend negativo. Conosciamo i punti di forza della squadra allenata da coach Gramenzi: grande ritmo offensivo, giocatori in grado di prendere vantaggi con e senza palla e aggressività nella metà campo difensiva. Proveremo a mettere in campo la nostra identità per strappare i due punti lontano dal PalaMoncada e proseguire il nostro percorso di crescita”